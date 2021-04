Lajen: U EU dato 100 milliona doza vakcina protiv kovid-19

BRISEL, 14. aprila ( Tanjug) – Predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, kaže da je EU sa 100 miliona datih doza vakcina protiv kovid-19 postigla značajan uspeh na koji može da bude ponosna.

”Zemljama članicama EU do sada je isporučeno preko 126 miliona doza vakcina, a do danas je primlljeno 100 miliona doza, od čega je više 27 miliona Evropljana primilo i drugu dozu vakcine. To su dobre vesti”, poručila je Lajen.

Lajen je najavila da će EU u drugom kvartalu dobiti dodatnih 50 milona doza vakicne ”Fajzer” kako bi se ubrzala vakcinacija i postigao cilj od 70 procenata vakcinisane odrasle polulacije do septembra.

(Tanjug)

