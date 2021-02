Lančani sudar 70 vozila, najmanje pet poginulih, 36 u bolnici (video)

Najmanje pet osoba poginulo je danas u lančanom sudaru više od 70 vozila, a povređeno je na desetine ljudi, na klizavom međudržavnom putu u Teksasu, saopštili su lokalni zvaničnici.

#Texas | A multi-car pileup, involving more than 100 vehicles, along Interstate-35W in #FortWorth has shutdown the highway and left several people trapped in their cars. https://t.co/ukcrutu26Z pic.twitter.com/GoYWevn8lb

— Atlantide (@Atlantide4world) February 11, 2021