Lavrov: Cilj sankcija obuzdavanje Rusije na strateškom planu

MOSKVA – Minsitar spoljnih poslova Sergej Lavrov kazao je danas da Rusija primećuje pritisak koji se vrši na balkanske zemlje i Srbiju da se priključe sankcijama Ruskoj Federaciji i ocenjuje da je cilj tih sankcija da se „obuzda Rusija na strateškom planu“.

Lavrov je to rekao u razgovoru sa četiri srpska medija,među kojima je i Tanjug, a odgovarajući na pitanje da li je iznenađenje to što su sankcije uvele i neke zemlje koje su bile u dobrim odnosima sa Rusijom.

„Vidimo da se vrši pritisak u okviru antiruske kampanje koji zapadni političari nazivaju totalni rat protiv Rusije. To nije počelo sada, to nema ništa zajedničko sa ekonomskim vrednostima, to je u cilju nastavka pritiska na Rusiju“, kazao je Lavrov.

Ističe da su sada sankcije proširene na sve sfere – ekonomske, kulturne, humanitarne delatnosti i dodaje da je o tome govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno kada je, naglašava, podvukao da će se Srbija rukovoditi svojim interesima.

Lavrov kaže da i u EU ima zemalja koje imaju isti stav kao Srbija i navodi u tom smislu Mađarsku.

Što se tiče sankcija, kako navodi, zapad će uvek naći povod jer je cilj da se obuzdava Rusija na strateškom planu.

„Jedino što je zapanjujuće u ovoj etapi je eksplozija pećinske rusofobije koju lideri zapadnih država aktivno podstiču“, kaže Lavrov i dodaje da se primećuje pokušaj SAD da nametne svoju hegemoniju na Balkanu.

Kako kaže, Brisel pokušava da potčini sve sebi, sve zemlje, da sve norme koncentrišu u sedištu EU i da oduzme zemljama članicama veliki broj koraka koje mogu da preuzimaju samostalno.

„SAD i EU odgovara ta agresivna antiruska linija. Vidimo pokušaj na Balkan i u drugim regionima sveta da SAD nametnu svoju hegemoniju. Nije toliko veliki broj zemalja na evropskom kontinentu koji mogu sebe smatrati suverenim i samostalnim. Oni koji ne žele da zbog svojih nacionalnih interesa se priključe sankcijama, imaju puno pravo da se naziva samostalnom državom bez obzira na dimenzije“, kazao je Lavrov.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.