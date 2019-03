Lavrov i Knajsel traže povratak dijalogu

MOSKVA – Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov i njegova austrijske koleginica Karin Knajsel zatražili su danas u Moskvi, povodom tenzija između Rusije i Zapada, povratak dijalogu.

„Imamo više monologa koji se vode jedni pored drugih, a ne dijalog. Samo pravi dijalog može pomoći da se bavimo pravim problemima“, kazala je Knajsel na zajedničkoj konferenciji za štampu.

Na novinarskoj pitanje za komentarom planiranog budžeta SAD od više od 500 miliona dolara za borbu protiv ruskog uticaja u Evropi, Knajsel, koja se nalazi u poseti Moskvi, rekla je da razume diplomatiju kao „ravnopravni razgovor o temama“, i da se radi o ljubaznom razgovoru uz korišćenje jezika kao instrumenta.

Lavrov je kazao da je u potpunosti saglasan sa Knajselovom kada je reč o diplomatiji i kritikovao je oštro SAD.

„Ovaj predlog budžeta nema nikakve veze sa diplomatijom. On predstavlja više neku novu američku diplomatiju koja se zasniva na pretnjama, sankcijama i na pokušajima kupovine saveznika. Ne znam koliko to može da se dopada državama koje oni žele da kupe“, ukazao je on.

Takođe je kritikovao i najavljene američke sankcije protiv planiranog gasovoda „Severni tok 2“.

Prebacio je SAD da slede komercijalne interese i da teraju zapad na kupovinu američkog skupog gasa.

„To delovanje je suprotno svim mogućim međunarodnim standardima“, rekao je Lavrov, a Knajsel je kazala da se gasovod ne pravi da bi se neko provocirao, već zato što postoji povećana potrošnja.

Lavrov i Knajsel su danas potpisali i deklaraciju o „Soči dijalogu“, kojim se zvanično osniva bilateralni forum civilnog društva po uzoru na „Petersburški dijalog“ koji je Vladimir Putin inicirao sa tadašnjim nemačkim kancelarom Gerhardom Šrederom 2001. godine.

U Moskvi se Knajsel sastala i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Ta tačka dnevnog reda bila je najpre pod velom tajne, ali je potom potvrđena kao „nezvanični sastanak“.

Putin je u avgustu prošle godine bio gost na svadbi Knajsel, što je izazvalo brojne kritike mnogih zemalja, pre svega Ukrajine.

