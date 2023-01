Lavrov: NATO je već duže umešan u hibridni rat protiv Rusije

MOSKVA – NATO je već duže umešan u hibridni rat protiv Rusije, koliko god pokušavao da opravda svoje prekomerno slanje oružja Ukrajini, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa egipatskim kolegom istakao da je to tako šta god pričali zapadni partneri, uključujući i poznate parole poput one da „put do mira ide kroz isporuke oružja“, preneo je TAŠ.

„Reč je o tome da je NATO umešan u hibridni rat protiv Rusije već prilično dugo, koji se manifestuje u akcijama kijevskog režima“, rekao je on.

Lavrov je napomenuo da Moskva preduzima neophodne mere kako bi sprečila pokušaje pretvaranja Ukrajine u još veću pretnju po bezbednost Rusije.

„Gledamo kako se na Zapadu razvijaju diskusije o daljem ‘pumpanju’ Ukrajine sve ozbiljnijim naoružanjem, uključujući i ono ofanzivno“, kazao je Lavrov.

Dodao je da Moskva prati ovaj proces, dok oružane snage rade sve da osujete realizaciju planova Zapada.

„Nastavićemo da sprečavamo kijevski režim kako ne bi prevladao u politici diskriminacije i uništavanja prava svih ukrajinskih građana i bivših građana Ukrajine, koji su se osećali kao deo ruske istorije, kulture i tradicije“, podvukao je Lavrov.

(Tanjug)

