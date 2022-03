Lavrov o NATO agresiji 99: Zapad menja činjenice bez stida

MOSKVA/BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da zapadne zemlje bez stida menjaju činjenice i iskrivljuju realnu sliku kada iznose svoje stavove i zahteve i misle da im je sve dozvoljeno, a da o tome svedoči i NATO bombardovanje SR Jugoslavije 1999. godine.

On to rekao u razgovoru za srpske medije, a na pitanje Tanjuga da prokomentariše to što u danima kada se Srbija seća NATO bombardovanja mnogi analiticar kažu da argumentacija koju predsednik Rusije Vladimir Putin koristi za napad u Ukrajini je istovetna onoj koju je Zapadna alijansa koristila tokom agresije na Jugoslaviju.

Lavrov ističe da je NATO bombardovanju SR Jugoslavije 1999. godine prethodilo lično uverenje Vilijama Vokera da je izvršen genocid iako se ispostavilo da su tela pronađena u Račku bila tela albanskih boraca preobučenih u civilnu odeću.

„Naše kolege su čuvene po tome da menjaju cicnjenice bez stida i uvek teže da svoje stavove i zahteve obrazlože iskrivljenjem realne slike“, naveo je Lavrov.

Kazao je da zapadne zemlje kada govore o situaciji u Ukrajini zaboravljaju da je u toj zemlji izveden državni udar u februaru 2014. godine i da su tada bile pocepane sve ranije date garancije, i da su neonacisti došli na vlast i odmah poslali borbene jedinice na Krim.

Stanovnici Krima su se pobunili protiv takvih napada i održali referendum, dodao je Lavrov.

Kaže da je Zapad počeo od tačke koju zove aneksija Krima i istakao da to nije bila aneksija već izraz slobodne volje građana nakon državnog udara izvedenog uz podršku Zapada.

„Zapad jednostavno ukida istoriju, i kaže – evo aneksije Krima i zato uvodimo sankcije. A u stvari, hteli su nas da kazne zbog sopstvenih propusta i nepsososbnosti da ispune obećanja“, naveo je Lavrov i dodao da sve računaju samo od 24. februara kada je predsednik Vladimir Putin najavio specijalnu operaciju.

Napominje Lavrov da se godinama u Ukrajini podsmevalo ruskoj kulturi i jeziku, kao i obraćanju Rusije NATO da se ne dozvoli članstvo Ukrajine u NATO, naoružavanje Ukrajine i otvaranje vojnih baza i bioloških laboratorija i drugo.

I onda svi na Zapadu kažu da je od nule počela operacija Rusije u Ukrajini.

Kako je rekao, sada se više niko ne seća da je misija OEBS-a na KiM koju je predvodio Vilijam Voker koji je otkrio tela Albanaca koja su bila preobučena u civilnu odeću.

„Odmah je to proglašeno genocidom, a nama kažu da ne možemo da proglasimo genocidom ono što se dešavalo u Donbasu. Voker je tada otkrivši tela odevena u civilnu odeću proglasio genocid u svoje lično ime, jer mu funkcija nije davala pravo na to i upravo na osnovu te izjave zapadne zemlje su objavile da će bombardovati Beograd“, naveo je Lavrov.

Podsetio je da je tada Bajden kao senator odmah tražio da se bombarduju mostovi, iako je kasnije otkriveno da su to bili pripadnici albanskih oružanih formacija UČK, preobuceni u civilnu odeću.

Ali,to više nikom nije bilo važno, dodao je Lavrov uz kostataciju da Zapad misli da sve može, što pokazuje dvoličnost zapadnih zemalja.

Napomenuo je da Rusija nije sve ove godine odustala od poziva na jedinstvena pravila bezbednosti koja bi bila zajednička za sve zemlje.

„Predložili smo pre 13 godina da se sklopi sporazum o evropskoj bezbednosti koji bi kodifikovao da niko ne treba da jača svoju bezbednost na račun drugih. Rekli su nam da neće o tome da razgovaraju i da su garancije bezbednosti moguće samo u okviru NATO. Takav autokratski pristup su pokazale naše zapadne kolege“, istakao je Lavrov.

On je kazao da je NATO bombardovao u Beogradu i civilne objekte tvrdeći kako su se u njima nalazile borbene jedinice, zatim most i voz sa civilima, zgradu RTS-a pod izgovorom kako to nije bio mediji već srpska propaganda.

„Zapad sve sme… , oni tako misle, da im je sve dozvoljeno, kao i da mogu da izvrnu cicnjenice, čak iako je to dijametralno suprotno“, naveo je Lavrov.

Dodao je da zapadni ideolozi čak kažu kako je uspostavljanje demokratije širom sveta vredelo uprkos civilnim žrtvama.

(Tanjug)

