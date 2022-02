Lavrov: RUS spremna za pregovore cim vojska UKR polozi oruzje

MOSKVA – Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da je Rusija u svakom trenutku spremna za pregovore o Ukrajini, čim ukrajinski vojnici polože oružje.

„Ruska Federacija je zainteresovana da Ukrajina prestane da bude zemlja pod spoljnom kontrolom i da se ne koristi kao sredstvo za obuzdavanje Moskve“, rekao je Lavrov, prenosi RIA Novosti.

On je dodao da je to spoljna kontrola usmerena na to da podstakne neonacizam, genocid nad Rusima i da koristi Ukrajinu kao oruđe za obuzdavanje Rusije.

(Tanjug)

