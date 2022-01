Lavrov: Rusija nikada nije bila pretnja ukrajinskom narodu

ŽENEVA – Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je posle sastanka sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom u Ženevi da Rusija nikada nije bila pretnja ukrajinskom narodu i da ne namerava da napadne Ukrajinu.

„Želim još jednom da podsetim one koji se bave analizom naših stavova da Rusija nikada i nigde, nijednom, nije bila pretnja ukrajinskom narodu“, rekao je Lavrov novinarima, preneo je Sputnjik.

On je podsetio i na to da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski javno rekao da treba poslati u Rusiju one njegove sugrađane koji sebe doživljavaju kao Ruse i nazvao smećem one koji se u Donbasu bore protiv državnog terorizma od strane kijevskog režima.

„Ko kome predstavlja pretnju i u šta te pretnje mogu da se pretvore – veliko je pitanje. Rusija nema nameru da napadne Ukrajinu“, kazao je Lavrov komentarišući navodne pretnje Rusije Kijevu.

Rekao je i da tokom razgovora ponovio zahtev Moskve o neširenju NATO na Istok i dodao da je Blinken obećao da će Amerika izneti svoj stav prema toj obavezi.

„NATO radi protiv Rusije i zbog toga se Moskva izjašnjava protiv širenja bloka na Istok. Taj savez je bio formiran protiv ŠSR, a sada radi protiv Rusije“, istakao je šef ruske diplomatije.

On je dodao da su se na sastanku ponovo mogli čuti neki od argumenata SAD u prilog slobode izbora Alijanse.

Prema rečima Lavrova, Rusija ne isključuje da je sva histerija koju je Zapad podigao oko Ukrajine usmerena na to da se prikrije kurs Kijeva u pravcu neispunjavanja obaveza iz kompleksa mera „Minsk 2“.

„Još jednom sam ga pozvao da iskoristi uticaj na kijevski režim kako bi ga primorao da se urazumi i prestane da sabotira taj najvažniji dokument“, rekao je Lavrov.

Žalosno je, kako kaže, što odrasli ljudi odmeravaju ko je bolji i jači, a ne razmišljaju o tome kako da svet učine bezbednim.

Istakao je i da Rusija smatra da se pitanjem Ukrajine treba detaljno baviti, ali da se tema arhitekture evropske bezbednosti svoditi na to.

Razgovore je ocenio kao korisne i otvorene, a da se procena o tome u kom pravcu idu pregovovori, ispravnom ili ne, može doneti tek kad Rusija dobije nekakvu reakciju SAD na papiru povodom predloga o garancijama bezbednosti.

Lavrov je rekao da razmeštanje ruskih vojnih baza u Latinskoj Americi, konkretno u Venecueli i na Kubi, nije bilo tema razgovora, kao i da Blinken nije pokretao pitanje pomoći ODKB (Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbednosti) Kazahstanu.

(Tanjug)

