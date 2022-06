Lavrov: Sramno sprečavanje posete neće uništiti odnose sa Srbijom

MOSKVA – Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je da sramno i nezamislivo sprečavanje njegove posete Srbiji, te poručio da niko neće moći da sruši odnose Moskve sa Srbijom.

„Desilo se nešto nezamislivo, oduzimaje prava jednoj suverenoj državi na ostvarivanje spoljne politike, blokiranje međunarodne delatnosti Srbije prema Rusiji”, naveeo je Lavrov na onlajn konferenciji za štampu.

On je istakao da se radi o još jednoj očiglednoj demonstraciji koliko su daleko NATO I EU spremni da idu u korišćenju najgrubljih sredstava namećuući svoja pravila u u međunarodnom pravu.

„Ako se ova poseta doživljava kao pretnja svetskih razmera, onda stvari na zapadu idu u lošem smeru”, poručio je Lavrov.

Rekao je da je Srbija izložena „vici i vrištanju“ da napravi konačan izbor, a s tim u vezi pomenuo objave bivšeg premijera Švedske Karla Bilta koji je rekao da je nešto najgore što Srbia može da uradi, upravo da primi šefa ruske diplomatije.

Kavrov je osudio i stav ambasadora SAD u Beogradu Kristofera Hila, koji je autorskom tekstu poručio da ya Srbiju nije moguće nešto treće, već samo – istok ili zapad.

Lavrov je kazao da i neupućeni posmatrač može jasno da vidi da Brisel ne daje mogućnost suverenoj državi da ostvaruje svoja prava zapisana u Povelji UN.

Podsetio je da je NATO, kada je Rusija prošle godine ponudila ugovor o bezbednosti, ukazivao da ne može da ga prihvati, jer partneri imaju pravo na slobodan izbor, a sada su taj isti princip pogazili.

“Srbija ne treba da ima nikakve slobode izbora. To je cinizam, što nas nikako ne čudi. Zapad je jasno stavio do znanja da će pritiskivati, koristeći dvostruke aršine. To se pokazalo više puta, na primer i tokom bombardovanja Jugoslavije“, objasnio je on.

Istakao je da to pravo sprečavaju oni koji su verovali u pobedu u Hladnom ratu, koji sada žele da grade svoj svet u skladu samo sa svojim stavovima i mišljenjima.

Rekao je da zna da će objašnjenje, koje nije čuo do sada za neodobravanje dozvole preleta, iz Brisela biti da su to same zemlje odlučile, te zemlje će reći da im je bilo nametnuto iz NATO i EU.

Preneo je da je tokom posete Beogradu bilo planirano da se sastane sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, predsednikom skupštine Ivicom Dačićem i predstavnicima SPC.

„Ti kontaki bili bi veoma korisni. Ali ti kontakti neće biti prekinuti. Pozvali smo ministra Selakovića da poseti u najskorije vreme Rusiju. Nadamo se da avion kojim će leteti neće biti izložen sramotnoj kazni Brisela, koji je izgubio sve kompase“, rekao je Lavrov.

On je ukazao da je bilo planirano da se razmotri šira agenda, da se razgovara o brzom razvoju strateškog partnerstva, ali i o međunarodnim pitanjima.

„Čini mi se da briselski manipulatori nisu želeli još jedan put da nam pruže mogućnost da u prestonici Srbije potvrdimo još jednom ruski stav u vezi Kosova i BiH, ali i iskažemmo podršku za inicijativu „Otvoreni Balkan“, koja je u interesu svih zemalja regiona. Očigledno je da Brisel, NATO i EU, žele da pretvore Balkan u svoj projekat „zatvoreni Balkan““, zaključio je Lavrov.

(Tanjug)

