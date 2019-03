Lavrov: Zapad nastavlja da gura svoje i zločine OVK pod tepih

MOSKVA – Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da zapadne zemlje prikrivaju zločine počinjene tokom vojne operacije NATO-a u Saveznoj Republici Jugoslaviji 1999. godine.

TAS S prenosi da je Lavrov to kazao u dokumentarcu ruske televizije NTV „Okret za 180 stepeni iznad Atlantika“, govoreći o mogućnosti međunarodne istrage protiv predstavnika NATO u vezi sa smrću civila, udarima na civilna postrojenja i korišćenje osiromašenog uranijuma tokom bombardovanja SRJ.

„Mislim da je Zapad činio i da će nastaviti da čini sve što može da to spreči. Što se tiče zabranjene municije, Srbi vode istragu. Kada bude okončana, videćemo šta može da se učini da bi se osiguralo da zločin ne prođe bez kazne. Želeo bih da ponovim, ne vidim nikakvu šansu da međunarodne agencije koje uključuju Zapad i u kojima se zapadni glasovi računaju, na to pristanu. Učiniće svaki mogući napor da to spreče“, rekao je Lavrov.

On je istakao da je 2010. švajcarski parlamentarac Dik Marti objavio izveštaj „koji je sadržao zastrašujuće informacije vezane za zločine ekstremista Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), koji su otimali ljude zarad trgovine organima“.

Lavrov je naveo da je „Zapad morao da natera kosovske vlasti da daju dozvolu za ustanovljenje specijalnog suda za istraživanje zločina pomenutih u izveštaju“ i da je „američki državljanin imenovan za tužioca tog suda“.

„Međutim, sud je obustavio rad pre nekoliko godina. Od tada, novi tužioci su imenovani dvaput, aktuelni je Amerikanac, ali nijedna optužnica nije doneta. Sumnjam da je bilo kakva jasna istraga u toku. Tako će zapadne zemlje nastaviti da guraju pod tepih činjenice koje dokazuju da su oni i njihovi potčinjeni umešani u zločine protiv čovečnosti“, kazao je šef ruske diplomatije.

On je ocenio da je „NATO kampanja bombardovanja predstavljala flagrantno kršenje međunarodnog humanitarnog prava“.

„Jednom prilikom je u vazdušnim udarima NATO pogođen putnički voz koji je prelazio most. A njihov napad na televizijski centar (RTS) je potpuno neprihvatljiv“, rekao je Lavrov.

On je „namernom provokacijom“ nazvao masakr u kosovskom selu Račak 1999, zbog kojeg je NATO počeo da govori o potrebi upotrebe sile u SRJ.

„To nije bio razlog, već veštačko opravdanje. Odavno se zna da je to bila provokacija. Za ubijene civile se ispostavilo da su bili ekstremisti takozvane OVK, kojima je rečeno da nose civilnu odeću“, naveo je Lavrov.

Ruski ministar je kazao da su „zapadne zemlje prvi put započele s izmenom međunarodnog prava kada su započele sa bombardovanjem Jugoslavije 1999“ i podsetio da su se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) „Rusija, Kina i nestalne članice Argentina i Brazil na najaktivniji način suprotstavljali planovima i zahtevima za korišćenjem sile“.

Prema Lavrovu, „ništa nije moglo da zaustavi Amerikance“.

„Oni su to odavno rešili i tražili su blagoslav SBUN. Ali, kada je postalo jasno da to neće uspeti, izveli su jednostranu agresiju na suverenu državu, kršeći Povelju UN i principe OEBS i remeteći celokupni svetski poredak koji je uspostavljen nakon Drugog svetskog rata“, rekao je Lavrov.

On je u istom dokumentarcu ocenio da je vazdušni udar NATO na kinesku ambasadu u Beogradu 7. maja 1999. godine možda bio nameran.

„Mislim da je to bilo slučajno, ali nisam potpuno siguran“, kazao je Lavrov, upitan da prokomentariše taj vazdušni udar.

Ruska agencija podseća da je kineska ambasada u Beogradu pogođena raketom tokom NATO operacije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, pri čemu je stradalo troje državljana Kine.

Navodi se da Alijansa tvrdi da je u pitanju bila greška.

