Le Drijan: Priznanje Donjecka i Luganska – napad bez oružja

PARIZ – Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Iv Le Drijan saopštio je sinoć da bi u slučaju da Moskva zvanično prizna samoproglašene Narodne Republike Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, to bio „napad bez oružja“ na Kijev.

Donji dom ruskog parlamenta izglasao je u utorak odluku da se od predsednika Vladimira Putina zatraži da prizna samoproglašene teritorije Donjeck i Lugansk, u oblasti poznatoj kao Donbas, gde se separatističke snage bore protiv ukrajinske vojske od 2014. godine, prenosi Rojters.

„Ako bi se to dogodilo, to bi bila nemoguća situacija i bila bi to neka vrsta napada bez oružja. To bi bilo kršenje suvereniteta Ukrajine“, izjavio je Le Drijan u francuskoj skupštini.

Francuska, zajedno sa Nemačkom, Rusijom i Ukrajinom, čini takozvanu Normandijsku grupu, koja je formirana da okonča sukob u istočnoj Ukrajini.

Kremlj je danas saopštio da deo svojih trupa vraća u bazu nakon vežbi u blizini Ukrajine i ismejao zapadna upozorenja o nastupajućoj invaziji, ali NATO i SAD poručuju da tek treba da vide bilo kakve dokaze o deeskalaciji koja bi mogla da spreči rat, navodi Rojters.

(Tanjug)

