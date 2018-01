Lekar pedofil osuđen na 175 godina zatvora zbog zlostavljanja 169 devojčica

Lari Nasar, 54-godišnji lekar, koji je ranije osuđen na 60 godina zatvora zbog zbog posedovanja materijala sa pedofilskim sadržajem, u odvojenom slučaju zbog zlostavljanja američkih gimnastičarki dobio je danas jedinstvenu kaznu zatvora od 175 godina.

Sudija Rozmari Akilina je, nakon izricanja presude, obraćajući se okrivljenom, izjavila:

– Gospodine, vi ne zaslužujete da više ikada kročite nogom iz zatvora. Osuđujem vas na 40 godina zatvora, a prema ovim tačkama optužnice, kad se sve to sabere, idete u zatvor na 175 godina. Kad preživite 60 godina zatvora koje ste dobili na federalnom sudu, počinje da teče ova kazna. Upravo sam potpisala vašu smrtnu presudu. Ako ikad izađete iz zatvora, što je malo verovatno, moraćete se registrovatibaš kao i pstali seksualni predatori – prenosi sajt 24sata.hr.

Tokom nedelju dana, sudija je saslušala 156 od 169 zlostavljanih devojaka i njihova potresna suočavanja sa zlostavljačem duboko su potresla mnoge u sudnici.

– Koristio si moje telo šest godina, to ti nikad neću oprostiti. Osećala sam kao da gubim dodir sa realnošću, počela sam da se pitam da li se zlostavljanje uopšte dogodilo. Kako bih ostala prisebna, naterala sam se i prisećala svega, korak po korak. Čak si uverio moje roditelje da lažem – rekla je na suđenju Kajli Stivens, jedna da Nasarovih žrtava, inače ćerka njegovog prijateja, koju je zlostavljao kada je imala samo 12 godina.

Pre presude sudu i javnosti obratio se i Lari Nasar.

– Ova svedočenja svih vas i sve što ste rekle imala su značajan uticaj na mene. Jako me sve to potreslo, ali znam da to nije ni blizu onoga što sam ja učinio vama. Nema reči kojima bih opisao koliko mi je žao zbog svega što sam vam učinio i molim vas da mi oprostite. Ove vaše reči poneću sa sobom u grob – rekao je kroz lekar suze.

Doktor pedofil radio je u američkoj gimnastičkoj reprezentaciji od 1986. godine. Za zlostavljanje ga je optužilo 168 devojaka, danas hrabrih žena, koje su tražile od sudije u Mičigenu da se suoče sa njim na suđenju.