Leri Rej osuđen na 60 godina zatvora zbog zlostavljanja studentkinja

NJUJORK – Amerikanac Lari Rej, vođa svojevrsnog kulta, osuđen je u petak na 60 godina zatvora zbog seksualnog i emocionalnog zlostavljanja studentkinja na koledžu Sara Lorens, prenosi Gardijan.

„Bio je to sadizam, čist i jednostavan“, rekao je sudija Luis Liman prilikom izricanja kazne, uz ocenu da je Rej (63) koristio svoj „zli genije“ da muči svoje žrtve.

Tokom Rejovog četvoronedeljnog suđenja na saveznom sudu na Menhetnu, tužioci su izneli jezivu hronologiju događaja koji su počeli kada se Rej uselio u spavaonicu svoje ćerke krajem 2010. godine.

Rej je učestvovao u „terapijskim” seansama sa nekim njenim cimerkama pod izgovorom da im pomaže u rešavanju psiholoških problema.

Rej se predstavio kao „očinska figura“, a nekoliko cimerki se sledećeg leta preselilo u stan u kvartu Aper Ist Sajd na Menhetnu.

Jednosoban stan se pretvorio u kuću užasa, navodi se u optužnici.

Rej je učestvovao u „terapijskim“ seansama sa studentima, ubeđujući ih da otkriju duboko „intimne“ detalje o svojim životima. On je kasnije izolovao nekoliko svojih žrtava od njihovih roditelja i ubedio neke da su „slomljene“ i „da im je potrebna popravka“, navodi se u optužnici.

Nakon što je obezbedio poverenje mladih ljudi, Rej je započeo „saslušanja“ koja su uglavnom uključivala fizičko i verbalno zlostavljanje.

On je tokom sesija iznosio lažne optužbe protiv studenata, uključujući tvrdnje o materijalnoj šteti i, a u jednom slučaju i optužbe da je jedna žrtva pokušala da ga otruje. Rej je jednom mladiću zabio nož u grlo sve dok nije priznao da je pogrešio, dok je drugu žrtvu udario o zemlju nakon što se vratila kući sa hranom koja se ohladila.

Rej je takođe prisilio tri žene žrtve da rade na porodičnom imanju u Severnoj Karolini, gde je držao hranu pod ključem – primoravajući ih da rade usred noći i spavaju napolju uprkos letnjoj vrućini, rekli su tužioci u sudskim dokumentima.

Četiri godine nakon što je Rej ušao u živote ovih studenata, rekao je jednoj žrtvi da bi trebalo da se bavi prostitucijom kako bi mu nadoknadila navodnu imovinsku štetu.

Žrtva, Klaudija Druri, to je činila od 2014. do 2018. godine.

„Postala sam prostitutka. To je bio Larijev predlog,“ svedočila je Druri.

„Naterao me je da pokušam samoubistvo više puta i u jednom trenutku sam o tome razmišljala svakodnevno“, rekla je Felicija Rozario, još jedna žrtva Larija Reja.

Dok su Rejeve žrtve davale izjave, on ih je pažljivo gledao, iako nije pokazivao znake emocija. Do optuženičke klupe Rej je hodao šepajući, a tokom celog postupka izricanja presude nosio je slušalice.

Tražeći doživotnu kaznu zatvora, tužioci su istakli da je „tokom godina namerno naneo brutalnu i doživotnu štetu nevinim žrtvama koje je namamio i zlostavljao da bi se pokorili“.

„Dok su žrtve optuženog tonule u samoprezir, pribegavajući samopovređivanju i pokušajima samoubistva pod njegovom prinudnom kontrolom, dokazi su pokazali da je optuženi sadistički uživao u njihovom bolu i patnji“, stoji u sudskim dokumentima. Tužioci su tvrdili da žudnja za novcem nije jedina Rejeva motivacija, već da je takođe uživao u okrutnosti.

Rejeva odbrana je, s druge strane, smatrala da bi svaka kazna veća od 15 godina bila „nepotrebna“, napominjući da je i sam Rej odrastao u nasilnom domu.

U svojoj izjavi Rej se sudu predstavio kao žrtva i govorio je o navodnim zdravstvenim tegobama.

Rej, rođen kao Lorens Greko, proglašen je krivim u aprilu za seksualnu trgovinu i reketiranje, između ostalih srodnih optužbi, koje proizilaze iz psihološke manipulacije i fizičkog nasilja nad cimerkama njegove ćerke na prestižnom umetničkom koledžu Sara Lorens.

Ono što je postalo poznato kao slučaj Sare Lorens počelo je 2019. godine, kada je njujorški magazin Njujork post objavio tekst „Lari Rej i ukradena deca Sare Lorens“, što je pokrenulo istragu FBI. Rej je uhapšen sledeće godine.

(Tanjug)

