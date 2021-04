Les: Ideja postoji, Evropa mora da učini nešto sa Balkano

LONDON – Istraživač britanskog Centra za geopolitike i bivši diplomata Timoti Les izjavio je, komentarišući „non pejper“ koji je navodno slovenački predsednik Janez Janša dao predsedniku Evropskog saveta da se čini da takav predlog zaista postoji i smatra da Ljubljana ne bi rizikovala da otvori to pitanje da nije smatrala da postoji podrška za promenu granica na Balkanu.

On je agenciji Tanjug rekao dana to ukazuje nekoliko činjenica, a da je jedna od njih i to što Janša nije negirao da je Slovenija predala dokument Mišelu, kao i to što se predsednik Borut Pahor raspitivao u Predsedništvu BiH da li je mirna podela Bosne moguće.

„A tu je i činjenica vezana za politički kontekst, pre svega propast procesa proširenja i s njim, neuspeh dugogodisnjih pokušaja Evropljana da stabilizuju Balkan integracijom u EU“, rekao je Les i dodao da evropski lideri smatraju da moraju nešto da urade sa Balkanom iako su odustali od politike proširenja.

Les dalje navodi da ga ne iznenađuje što je Slovenija pokrenula to pitanje i promovisala ideju promene granica kao rešenje, pre svega zato što je Balkan u njihovom susedstvu i jer poznaju način razmišljanja, budući da su dugo bili u sastavu Jugoslavije i mogu da vide da je prepreka razvoju i integraciji regiona nerešen problem državnosti.

“ Predstojeće slovenačko predsedavanje Evropskim savetom sada pruža priliku Ljubljani da pokrene to pitanje. Ljubljana ne bi rizikovala da otvori to pitanje da nije smatrala da postoji podrška za promenu granica. Lako je steći utisak da se Zapad monolitno protivi promenama granica na Balkanu“, rekao je Les.

Prema njegovim rečima, Vašingtonu se verovatno ne sviđa ta ideja, jer je svoj prestiž i autoritet uložio u opstanak Bosne i Kosova kao nezavisnih država u postojećim granicama i ne želi da taj rad bude poništen, kao i da to smatra i Nemačka u kojoj rukovodstvo ima „neuralgičnu averziju“ prema bilo čemu što se tiče naroda i nacionalizma.

„To je možda razlog zašto je Janša pokušao da prikrije, a ne da brani svoj stav, čim je postao javan“, smatra Les.

On podseća na 2018. godinu kada se mnogo govorilo o podeli Kosova i kada su tu ideju prihvatile čak i konzervativne vlade poput Austrije, Bugarske i Mađarske.

„To sugeriše da, iako ove vlade mogu da sagledaju praktične rizike za prekrajanje granica, one takođe prepoznaju da ljudi na Balkanu žele da uspostave nacionalne države kakve postoje svuda u Evropi i tome se u principu ne protive“, rekao je Les.

Sa druge strane, smatra ovaj stručnjak, većina vlada u Evropi zapravo nije zainteresovana za Balkan i ne želi da otvara teška pitanja, zbog čega su se opredelile za standardnu opciju da se granice ne mogu menjati i da bi region trebalo da se usredsredi na pridruživanje EU, što za posledicu ima to da je malo pravih diskusija o opcijama za Balkan.

„Ipak, pretpostavljam da će se ovo promeniti. Evropski lideri shvataju da moraju nešto da učine sa Balkanom i da njihova preferirana opcija – integracija regiona – više nije stvarno održiva“, rekao je Les.

Govoreći o tome da li Kurtijeva politika oko dijaloga koja rešenja kosovskog problema vidi samo kroz priznanja nezavisnosti, korespondira sa idejom non pejpera Les kaže da Kurti sada nema drugog izbora nego da okonča situaciju spajanjem Kosova sa Albanijom.

Les smatra da jedijalog odavno okončan i da za to postoji tri razloga.

Prvi je izbor Aljbina Kurtija za premijera, za koga Les kaže da je militantni nacionalista i koji je još ranije govorio da neće razgovarati sa Beogradom dok ne prizna Kosovo u okviru postojećih granica.

Kao drugi razlog, navodi to što Beograd nema nikakav podsticaj da prizna Kosovu, za razliku od pre tri godine kada je administracija bivšeg predsednika Donalda Trampa bila spremna da razmotri razmenu teritorija i kada je postojala šansa da Srbija uđe u EU.

„Treći razlog je taj što se čini da se administracija (predsednika SAD Džoa)Bajdena isključila iz rasprave o Kosovu tako što je to pitanje vratila Evropljanima i obećala da neće vršiti pritisak na Srbiju i Kosovo“, rekao je Les i dodao da je

posledica svega ovoga da, ako se pitanje Kosova ne može rešiti dijalogom, moraće da se reši jednostrano.

„Kurti će voditi proces, jer je trenutno stanje na Kosovu nepodnošljivo za ljude koji tamo žive. S isključenom opcijom nezavisnosti, on sada nema drugog izbora nego da okonča situaciju spajanjem Kosova sa Albanijom, ishod koji odgovara njegovom verovanju u albansko nacionalno ujedinjenje“, kaže on.d

Dodaje da ima osećaj da Srbija to može da prihvati.

„Njena cena za predaju Kosova ili Kosova bez severa je aneksija Republike Srpske, što bi odgovaralo srpskom cilju da postigne nacionalno ujedinjenje. A to nas opet vraća Janši i njegovim kolegama u Sloveniji koji razumeju da je jedini način za deblokadu Balkana reorganizacija regiona i uspostavljanje nacionalnih država“, zaključio je Les.

(Tanjug)

