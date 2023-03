Liban u konfuziji zbog odlaganja letnjeg računanja vremena

BEJRUT – Odluka libanske vlade da u poslednjem trenutku odloži početak letnjeg računanja vremena do kraja muslimanskog svetog meseca Ramazana, dovela je danas do masovne konfuzije u toj zemlji.

Pošto su neke institucije pomerile vreme na časovnicima, a druge odbile da to urade, mnogi Libanci su se našli u poziciji da nagađaju o radnim vremenima preduzeća, škola i drugih ustanova, preneo je AP.

U nekim slučajevima, debata je poprimila sektašku prirodu, a mnogi hrišćanski političari i institucije, uključujući najveću libansku Maronitsku crkvu, odbili su da se pridržavaju odluke.

U Libanu se obično kazaljke na satovima pomeraju sat unapred poslednje nedelje u martu, kao i u većini evropskih zemalja.

Međutim, u četvrtak je libanska vlada objavila odluku privremenog premijera Nadžiba Mikatija da pomeri početak letnjeg računanja vremena na 21. april.

Za donošenje takve odluke nije naveden razlog, ali se u video snimku sastanka između Mikatija i predsednika parlamenta Nabiha Berija, koji je procurio u lokalne medije, može čuti da Beri traži od Mikatija da odloži uvođenje letnjeg računanja vremena, kako bi se muslimanima omogućilo da prekinu ramazanski post sat ranije.

(Tanjug)

