Lopez: Nismo okupirani 115 godina, nećemo stranu intervenciju

MEKSIKO SITI – Predsednik Meksika Andres Manuel Lopez Obrador rekao je danas da Meksiko nije okupiran više od jednog veka i da neće dozvoliti stranu intervenciju, povodom Trampovog administrativnog plana da proglasi kartele protiv droge sa sedištem u Meksiku za terorističke grupe.

Označavanje grupa za strane terorističke organizacije ima za cilj ometanje njihovog finansiranja kroz uvođenje američkih sankcija. Iako to direktno ne daje ovlašćenja za prekomorske vojne operacije, mnogi Meksikanci su zabrinuti da bi to moglo dovesti do jednostrane akcije Sjedinjenih Država protiv bandi, prenosi Rojters.

„Od 1914. godine u Meksiku nije bilo stranih intervencija i to ne možemo dozvoliti“, rekao je Lopez Obrador na redovnoj konferenciji za novinare, govoreći o američkoj okupaciji luke Verakruz pre 105 godina.

„Naoružani stranci ne mogu intervenisati na našoj teritoriji“, rekao je, nudeći umesto toga više saradnje sa Sjedinjenim Državama u borbi protiv narko bandi, koje su pokazale svoju moć nizom borbi sa snagama bezbednosti i civilima poslednjih meseci.

Generalni državni tužilac SAD Vilijam Bar posetiće Meksiko sledeće nedelje kako bi razgovarao o daljoj bezbednosnoj saradnji, izjavio je ranije meksički ministar spoljnih poslova. Američka ambasada nije komentarisala te navode.

(Tanjug)