Lukač: Vlada RS zabranila izazivanje panike

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske donela je odluku o zabrani izazivanja panike i nereda tokom vanredne situacije, rekao danas ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.

„Zabranjeno je pronošenje lažnih vesti putem sredstava javnog informisanja i društvenih mreža. Takve lažne informacije mogu izazvati ozbiljne posledice“, rekao je Lukač na konferenciji za novinare, prenosi RTRS.

Kako je rekao, predviđene su sankcije, novačana kazna do 1.000 do 3.000 KM za fizička lice, a kazna od 3.000 do 9.000 za prava lica odnosno 1.000 do 3.000 KM za odgovorna lica u pravnom licu.

„Poslednjih dana na društvenim mrežama šire se komentari neodgovornih osoba koji iznose lažne vijesti izazivajući paniku, uznemirenost i strah kod građana, a što može proizvesti razne posledice“, rekao je Likač.

