Lukasenko: Da je opozicija pobedila, NATO bi bio kod Smolenska

MINSK – Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da ta država ne bi više postojala da je tamošnja opozicija prošle godine došla na vlast.

„Napravili bismo ogromnu grešku da smo prošle godine pretrpeli poraz“, rekao je Lukašenko, objavljeno je na njegovom sajtu.

Dodao je da bi, da je opozicija došla na vlast na jedan dan, „kod Smolenska već bio NATO“.

„Ustav dozvoljava predsedniku da to uradi. Ako bi to bio njihov čovek, on bi to iskoristio“, rekao je predsednik Belorusije.

(Tanjug)

