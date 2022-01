Lukasenko: Zapadne specijalne sluzbe iza protesta u Kazahstan

KIJEV – Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da uočava zajedničke crte između protesta u Kazahstanu i beloruskih protesta 2020. godine i da su zapadne specijalne službe stajale iza njih, saopštila je pres služba beloruskog predsednika.

Beloruski predsednik je izjavio da je glavni zaključak kolektivnog Zapada, nakon događaja u Belorusiji, bio to da bi trebalo da nastavi da krije svoje interese.

„Specijalne službe su radile, a zainteresovane države nisu privlačile pažnju, niko to nije primetio. Mislite da su protesti velikih razmera mogli preko noći da se pojave u tako velikoj državi kao što je Kazahstan? To ne može tek tako da se dogodi“, konstatovao je Lukašenko, preneo je Sputnjik.

On je ukazao da se u Kazahstanu ukrštaju interesi velikih transnacionalnih kompanija.

„Zato je data komanda: ‘Ne žurite, polako, kada bude sve jasno onda ćemo stupiti na scenu’. Citirao sam podatke do kojih je došla naša obaveštajna služba u prvim danima protesta. Kazahstan je, kao i Belorusija – čvorište. Mi u Evropi, a oni u Centralnoj Aziji“, pojasnio je predsednik Belorusije.

On je dodao da je iz Kazahstana bilo moguće potpaliti situaciju i u Rusiji, izbrisati avganistansku sramotu koju su dopustile SAD (državni prevrat i povlačenje američke vojske), uticati ne samo na Kinu, već i na celokupnu Aziju. Zbog toga su ulozi bili visoki, naveo je on.

Masovni protesti u Kazahstanu počeli su prvih dana nove godine. Stanovnici Žanaozena i Aktaua, gradova u Mangistauskoj oblasti, izašli su na mitinge protestujući zbog dvostrukog poskupljenja tečnog naftnog gasa, što je Ministarstvo energetike obrazložilo činjenicom da su od 1. januara cene počele da se formiraju na elektronskim berzama na osnovu ponude i potražnje. Protesti su potom prerasli u nerede.

(Tanjug)

