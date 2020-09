Lukašenko:Demonstranti da plate štetu

MINSK – Učesnici nemira u beloruskoj prestonici Minsku trebalo bi da nadoknade gubitke koje su prouzrokovali, izjavio je danas predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

„Znate šta ostaje nakon svih ovih pogroma na ulicama Minska. To sve dolazi na naplatu. Do sada niko nije razmišljao o tome i niko nije platio. Gubici moraju da se nadoknade kako bi ljudi shvatili da ako napravite štetu, polomite nešto, morate to popraviti o svom trošku“, rekao je Lukašenko, prenosi Tas s.

(Tanjug)

