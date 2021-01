Madić:Dobri odnosi sa SRB prioritet svake vlade CG

PODGORICA – Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta (DF), članice vladajuće većine u crnogorskom parlamentu, Andrija Mandić, izjavio je da dobri odnosi sa Srbijom treba da budu prioritet svake vlade Crne Gore, jer, kako ističe, ne zna koga to drugog u regionu ta država ima kao važnijeg, iskrenog i istorijskog saveznika.

On je u intervjuu za podgorički portal Borba rekao da će DF svakako vršiti pritisak na vladu da do poboljšanja tih odnosa dođe što pre, jer je to u interesu svih građana Crne Gore.

„Dobri odnosi sa Srbijom treba da budu apsolutni prioritet. Vlada Crne Gore, koja vodi unutrašnju i spoljašnu politiku, nema logično objašnjenje zašto već nije realizovala ključno izborno obećanje, a to je izgradnja najboljih mogućih odnosa sa Srbijom“, kaže Mandić.

„Naši odnosi, nažalost, se ne popravljaju glupim i bezrazložnim proterivanjem ambasadora Srbije iz Crne Gore i nedozvoljavanjem njegovog povratka, niti hamletovskim dilemama tipa: da li su novoj vladi, koju je dominatno izglasao srpski narod Crne Gore, politika i interesi prištinskih separatista bliži od politike Srbije“, dodao je Mandić.

On je istakao da bi od dobrih odnosa sa Srbijom najviše koristi imala Crna Gora, a posebno na ekonomskom planu.

„U tom smislu, neophodan preduslov za oporavak našeg turizma, ugotiteljstva, saobraćaja i drugih važnih ekonomskih sektora jeste hitno poboljšanje političkih odnosa Crne Gore sa Srbijom“, rekao je Mandić.

Crna Gora se, prema njegovim rečima, nalazi u najvećoj društvenoj krizi, jer od vremena hiperinflacije nije bilo gore situacije u ekonomiji te države do sada.

„Crna Gora će na kraju godine imati jedan od najlošijih rezultata po pitanju BDP-a u Evropi, više od 17 odsto pada. Javni dug je dostigao 100 odsto BDP-a. Stopa nezaposlenosti je dostigla gotovo 20 odsto još u trećem kvartalu prošle godine. Prihod od sektora turizma su za 88 odsto niži u 2020. u odnosu na 2019. godinu“, rekao je Mandić.

Mandić kaže da bi sve bilo mnogo drugačije da je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije živ.

Nema sumnje, istakao je, da je mitropolit Amfilohije imao najbolje namere kada je predložio da Zdravko Krivokapić vodi vladu, ali je on, takođe, dobro znao da ta vlada mora da ima snažnu podršku političkih stranaka.

(Tanjug)

