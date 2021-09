Mađarska: Privedeni srpski drzavljani, krijumčarili migrante

BUDIMPEŠTA – Mađarska policija privela je dvojicu državljana Srbije i jednu osobu sa dvojnim državljanstvom zbog krijumčarenja 32 ilegalna migranta.

Patrola policije jutros je u blizini mađarsko-austrijske granice, u naselju Leve, tokom kontrole automobila srpskih registarskih oznaka i teretnog vozila sa mađarskim tablicama zatekla u teretnjaku, osim vozača sa dvojnim srpsko-mađarskim državljanstvom, 32 stranca bez dokumenata koji nisu mogli da dokažu legalan boravak u Mađarskoj.

U automobilu sa srpskim tablicama bila su dvojica državljana Srbije koji se sumnjiče da su pomagali krijumčarenje ilegalaca, prenosi RTS.

Policija je ilegalne migrante sprovela do ograde na mađarsko-srpskoj granici, dok je protiv dvojice srpskih i vozača sa dvojnim državljanstvom pokrenut krivični postupak zbog krijumčarenja ljudi.

Za krivično delo trgovine ljudima u Mađarskoj je zaprećena kazna od jedne do pet godina zatvora, uz otežavajuće okolnosti od pet do 15 godina.

(Tanjug)

