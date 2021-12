Mađarska: Uhapšen 19-godišnji Srbin zbog šverca migranata

BUDIMPEŠTA – Državlnanin Srbije star 19 godina uhapšen je u Mađarskoj zbog sumnje da je krijumčario ilegalne mgrante.

On je uhapšen prošle noći, nakon što je u mestu Kišzombor, u blizini mađarsko-srpsko-rumunske tromeđe, policijska patrola kontrolisala „reno megan“ srpskih registarskih oznaka.

U automobilu je zatečen 19.godišnji vozač iz Srbije i četvorica stranaca bez validnih dokumenata za boravak u Mađarskoj, prenosi RTS.

Prilikom saslušanja migranti su se izjasnili da su sirijskog porekla.

Protiv srpskog državljanina pokrenut je krivični postupak zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo trgovine ljudima, navode u policijskoj kapetaniji županije Čongrad-Čanad.

Za to krivično delo u Mađarskoj je zaprećena kazna od jedne do pet godina zatvora, uz otežavajuće okolnosti, od 5 do 15 godina.

Za organizatore takvih nezakonitih aktivnosti, predviđeno je od 10 do 20 godina zatvora.

(Tanjug)

