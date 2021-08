Majka četvoro dece odbila vakcinu pa umrla od korone, poslednja želja: Vakcinišite mi decu

Lidija Rodrigez, majka četvoro dece u državi Teksas, koja je odbila da se vakciniše protiv korona virusa, umrla je od te infekcije, a njena poslednja želja je bila da njena deca prime vakcinu.

Lydia Rodriguez's cousin, Dottie Jones, said of the parents' decision not to get vaccinated: "You try to talk to them, and she didn't like that." https://t.co/hZq6AANcCr

