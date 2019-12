Majka monstrum: Obesila dvoje dece u podrumu, tvrdila da su se sami ubili (foto)

Tridesetšestogodišnja Amerikanka optužena je da je obesila svoje dvoje dece u podrumu u Pensilvaniji, iako tvrdi da su 4-godišnjakinja i njen 8-godišnji brat počinili samoubistvo.

Lisa Rachelle Snyder Bio, Wiki, Age, Children, Accused in the Deaths Of Her Children https://t.co/f1HxPKKzzz pic.twitter.com/O16ZkZlUdq

„To je strašan i tragičan događaj“, rekao je Džon Adams, tužilac okruga Berks, na konferenciji za novinare nakon što je majka Liza Snajder uhapšena u ponedeljak.

Snajderova, inače samohrana majka dvoje dece, privedena je više od dva meseca nakon što su deca pronađena obešena u mestu Albani Taunšip, stotinak kilometara severno od Filadelfije.

Majka je 23. septembra pozvala pomoć tvrdeći da je u podrumu pronašla obešenu decu.

Spasioci su pronašli starijeg Konera i mlađu sestru Brinli obešene i bezuspešno pokušali da ih reanimiraju.

Majku je policija dvaput ispitala i ona je rekla da je sin, koji je bio gojazan, u školi „trpeo nasilničko ponašanje i da je želio da umre“.

Mom, 36, charged with murder, as 2 kids (ages 8 and 4) died of hanging

They died days later. Lisa Snyder, of Pennsylvania, is also charged with sexual intercourse with a dog.https://t.co/shNEvixk8p

— New York Daily News (@NYDailyNews) December 2, 2019