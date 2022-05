Makron: Evropa mora da uči na greškama iz prošlosti

PARIZ – Evropa mora da uči na svojim greškama iz prošlosti i da se pobrine da nijedna strana ne bude u ponižavajućoj poziciji kada Rusija i Ukrajina budu pregovarale o miru, rekao je predsednik Francuske Emanuale Makron nakon što je govor predsednika Rusije Vladimira Putina na paradi povodom godišnjice završetka Drugog svetskog rata opisao kao „zastrašivački“ i „ratnohuškački”.

Obraćajući se velikom broju ruskih vojnika na Crvenom trgu povodom 77. godišnjice pobede nad nacističkom Nemačkom, Putin je danas osudio spoljne pretnje koje imaju za cilj da oslabe i podele Rusiju, prenosi Rojters.

Tokom susreta sa novinarima u Evropskom parlamentu Makron je rekao da su se danas na godišnjicu pobede nad nacističkom Nemačkom mogla videti dva različita lica sveta.

S jedne strane Putin je nastojao da „pokaže silu i da zastraši svojim ratobornim govorom“, dok je s druge strane EU radila na produbljivanju „mirnodopskog projekta“, rekao je Makron.

„Verujem da ovaj projekat mira, stabilnosti, prosperiteta… moramo da nastavimo i da ga učinimo demokratskim, ujedinjenijim, suverenijim“, rekao je predsednik Francuske.

On je, međutim, upozorio da će se u jednom trenutku doći do tačke kada će Moskva i Kijev tražiti mir i da u tom trenutku ni jedna strana ne sme da bude ponižena ili isključena kao što se to dogodilo Nemačkoj 1918. godine.

„Moramo da imamo ovakav pristup jer znamo da će naredne nedelje i meseci biti veoma teški“, rekao je Makron i dodao da će Evropska unija nastaviti da uvodi nove pakete sankcija Rusiji.

