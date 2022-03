Makron: Nastavljamo napore na postizanju prekida vatre

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da će nastaviti da ulaže napore kako bi se došlo do prekida vatre u Ukrajini, kao i da će zbog toga nastojati da ostane u kontaktu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

On je u obraćanju građanima Francuske na nacionalnoj televiziji osudio „laži“ koje širi ruska vlada kako bi opravdala rat, preneo je Rojters.

Makron je istovremeno pozdravio hrabrost ukrajinskog naroda suočenog sa ratom, koji je, kako je naveo, isključivo delo ruskog predsednika Putina.

„Predsednik Putin je taj koji je, krešeći međunarodne obaveze jednu po jednu, izabrao rat“, istakao je francuski lider.

„Ovaj rat nije konflikt između Zapada i Rusije, kako bi to neki voleli da verujemo. U Ukrajini nema NATO baza, to su laži. Rusija nije napadnuta, ona je agresor. Ovaj rat nije borba protiv nacizma, to je laž“, dodao je on.

„Predstojeći dani biće sve teži za Ukrajinu“, kazao je Makron.

On je istakao i da strategija evropske odbrane treba da uđe u novu fazu, kao i da će biti povećana ulaganja u odbranu.

Francuska će nastojati da zaštiti svoje ekonomske interese zbog novonastale situacije, kao i da smanji zavisnost od ruskog gasa, dodao je Makron.

(Tanjug)

