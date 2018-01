Makron podržao Merkel pre ključnog glasanja o njenoj vladi u nedelju

Predsednik Francuske Emanuel Makron podvukao je u petak da je Francuskoj „potrebna“ Nemačka za reformu Evrope, što je rekao dva dana pred ključno glasanje o formiranju koalicione vlade konzervativaca i socijaldemokrata u Berlinu.

„Mogu samo da kažem da ambiciju koju nosimo ne možemo ostvariti sami, potrebno nam je da je udružimo s nemačkom ambicijom“, rekao je on uz kancelarku Angelu Merkel u Jelisejskoj palati.

Kancelarka je izjavila da smatra da je „stabilna vlada u Nemačkoj kapital za delovanje u Evropi“, dok njen delikatan projekat koalicije može biti ugrožena u nedelju glasanjem na kongresu Socijaldemokrata (SPD) koji nagoveštavaju tvrd stav.

Ona je rekla da se nudi „široko polje za savez (sa SPD), posebno u pogledu evropskog ngažmana“.

„Uverena sam u to i ​​mislim da će na kongresu SPD mnogi raditi da se dodje do koalicionih pregovora, ali to treba da bude samostalna i nezavisna odluka socijaldemokrata u Nemačkoj,“ dodala je ona.

Emanuel Makron je odbio da to komentariše – „Ja ću se uzdržati od bilo kakvog predviđanja bilo kojeg glasanja“, rekao je on, ali je takođe naglasio da je načelni sporazum zaključen 12. januara između SPD-a i konzervativaca o koaliciji donosi „istinsku ambiciju za evropski projekat“.

Očekuje se da će 600 više delegata Socijaldemokratske partije glasati za taj zajednički programski dokument o budućj vladi. Ali, regionalne federacije i ličnosti tog pokreta već su najavile protivljenje bilo kojoj novoj „velikoj koaliciji“ sa CDU Angele Merkel.

„Kancelarka ima evropsku ambiciju, lideri SPD su pokazali evropsku ambiciju, kao i zakednčki tekst“, rekao je Emanuel Makron.

Predsednik Francuske, koji predlaže uspostavljanje budžeta i predsednika evrozone, veoma je blizu stavovima socijaldemokrata o evropskim pitanjima. Međutim, neki od nemačkih konzervativaca su rezervisaniji prema njegovom evropskom projektu ekonomske integracije.

U Parizu, kancelarka i francuski predsednik insistirali su na zajedničkoj ambiciji da ojačaju Evropu, odlaganjem konkretnih odluka.

„Moramo stalno imati na umu da budemo jasni o ciljevima koje želimo, a ne opsednuti instrumentim“, rekao je Emanuel Makron.

Među temama u vezi s kojima „Francuska i Nemačka mogu napredovati“, Angela Merkel je navela „porez na zajedničke kompanije sa zajedničkom osnovom“. „Takav projekat je hitan i pretpostavlja stabilnu zonu evra“, rekla je ona, aludirajući na slučajeve poreskog dampinga unutar Evrope, što je posebno korisno za digitalne gigante.

Emanuel Makron je govorio o „usklađenom“ porezu na dobit pravnih lica u EU. Evropska komisija takođe želi da ponovo pokrene jedan projekat iz 2011. godine – već dugo u zastoju zbog razlika među 28 zemalja – da stvori zajedničku konsolidovanu bazu poreza na dobit pravnih lica, o kojoj se sada raspravlja.

Za nemačku kancelarku i predsednika Francuske, dan se u petak završio koncertom u Filharmoniji u Parizu.

(Beta)