Makron sa Putinom razgovarao na molbu Zelenskog

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da je juče telefonom razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, jer je to od njega zatražio ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Makron je naveo da je od Putina zatražio da prekine vojne operacije, dodajući da je razgovor bio „iskren, direktan i brz razgovor“, prenosi Rojters.

„Takođe sam mu predložio da razgovara sa predsednikom Zelenskim, koji je to tražio, ali nije mogao da dode do njega“, rekao je Makron posle samita EU u Briselu.

Makron i Putin razgovarali su juče telefonom na inicijativu francuske strane.

(Tanjug)

