Makron: Socijalni program Marin le Pen je laž

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je danas da je ušao u predsedničku kampanju kasnije nego što je želeo, uz tvrdnju da je socijalni program rivalke Marin le Pen laž.

„Kasno sam ušao u kampanju. Ipak, ušao sam u to sa pobedničkim duhom, ne sa gubitničkim“, kazao je Makron za radio RTL, preneo je Rojters.

Makron, čiji je reizbor za predsednika Francuske na izborima u nedelju pre nekoliko sedmica viđen kao gotova stvar, i dalje je u prednosti nad rivalima, ali se ta prednost sada „istopila“ i na granici je statističke greške.

Prema anketi agencije BVA, Makron bi u prvom krugu mogao da osvoji 26 odsto glasova, Marin le Pen 23 odsto, Žan-Lik Melenšon 17,5 odsto.

Le Penova je u anketama skočila prethodnih nedelja i očekuje se da će proći u drugi krug gde će se takmičiti sa Makronom.

Makron je ocenio da, ukoliko bi kandidatkinja krajnje desnice Marin le Pen pobedila ovog meseca, njen socijalni program bi udaljio međunarodne investitore.

„Njen socijalni program je laž jer ga ne finansira. Kada ona kaže ‘uvećaću penzije’, ona laže, neće to uraditi. Njen program će dovesti do velike nezaposlenosti, jer će oterati strane investitore i budžet neće izdržati. Njeni osnovni principi se nisu promenili: to je rasistički program koji ima za cilj da podeli društvo i vrlo je brutalan“, dodao je Makron.

(Tanjug)

