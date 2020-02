Mali heroj: Petogodišnji dečak sestru i psa izvukao kroz prozor iz zapaljene kuće

Petogodišnji Noa Vuds postao je heroj u mestu Bartow nakon što je potpuno sam iz kuće koju je zahvatio požar izvukao svoju sestru i psa pre nego su stigli vatrogasci i spasili ostatak porodice.

Požar je počeo u sobi njegove sestre i jedini način kako je mogla izaći bilo je kroz prozor.

– Noa je brzo došao otrčao do prozora, izvukao svoju dvogodišnju sestru i psa, a zatim je i sam izašao kroz prozor – ispričali su vatrogasci.

Potom je otrčao do svog ujaka koji živi u kući do njihove i rekao mu za požar, pa su se obojica vratili do kuće i upozorili ostale članove porodice koji su spavali. U međuvremenu su se pojavili i vatrogasci, pa je cela priča završila bez posledica.

– Njegova hrabrost spasila je sedmoro ljudi i ovo pokazuje koliko je važno da decu u školi učimo kako se mogu spasiti od požara – rekli su vatrogasci.

Noah je dobio medalju za hrabrost, a vatrogasci su mu dali i vatrogasni šlem čime je postao deo njihove vatrogasne porodice.