Mandić: Nije nam cilj obaranje vlade, već dogovor

PODGORICA – Naš cilj nije obaranje Vlade, nego dogovor parlamentarne većine da se okupimo oko programa i jedinstva u tome kako da promenimo Crnu Goru i da ispunimo sve ono što smo obećali građanima 30. avgusta, poručio je danas jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

Mandić je za Dnevnik TVCG najavio je da će razgovor sa parlamentarnom većinom o razrešenju političke krize u Crnoj Gori biti iniciran veoma brzo i da su dalji koraci DF-a usmereni u tom pravcu.

On je naveo da već nekoliko meseci Vlada Crne Gore nema podršku parlamentarne većine i da je kriza vlade izazvala krizu i drugih državnih institucija.

Podsetio je da su u prethodnom periodu prihvatili predloge nekih drugih kolega iz parlamentarne većine i pokušali su da krizu razreše kroz rekonstrukciju Vlade Zdravka Krivokapića.

„Ali smo onda konstatovali da prolazi vreme, da se ništa ne dešava i dobili smo veoma jasne poruke od Krivokapića i Abazovića da bi oni najviše voleli da se stanje zadrži kako jeste što se tiče Vlade, a da to što ne funcionišu institucije, to što nemamo pomaka, reformi, to što nemamo obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom to je manje važno“, rekao je Mandić, prenosi RTCG.

Mandić je naveo da su DF i Koalicija „Za budućnost Crne Gore“ podvukli crtu i jasno saopštili da je put za razrešenje krize upravo u dogovoru parlamentarne većine.

„Parlamentarnoj većini ponudili smo model za izbor nove vlade sa kojom bi počela i obnova svih institucija koje ne funcionišu, ali bi počela i obnova kroz samu vladu. Počela bi i kadrovska obnova. Imali bismo drugačiju situaciju u policiji i pravosuđu. Mogli bismo da građanima isporučimo ono što smo im obećali pre godinu“, naveo je Mandić.

(Tanjug)

