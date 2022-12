Mandić očekuje da Đukanović potpiše Zakon u roku od tri dana

PODGORICA – Izglasavanjem Zakona o predsedniku je delimično zaokružena inicijativa za završno objedinjavanje parlamentarne većine, a to će biti potpuno učinjeno izborom nove vlade, kazao je predsednik NSD i jedan od lidera DF Andrija Mandić.

Mandić je rekao da su odnosi unutar parlamentarne većine bili jako loši kada je u Skupštini Crne Gore oborena vlada Dritana Abazovića.

„Trudili smo se i uložili mnogo napora da dođemo do toga da zajednički radimo i od jednog do drugog zasedanja se potvrđuje da ova zemlja ima jasnu parlamentarnu većinu, a lokalni izbori pokazuju da ona postaje sve jača i jača“, naveo je Mandić u izjavu za Prvu tv..

On je objasnio da svaki pokušaj opstrukcije parlamentarne većine gde ona ne bi imala ono što imaju sve druge parlamentarne većine u Evropi, a to je iskaz i kroz izvršnu vlast, neće proći ni u Crnoj Gori.

„Mi smo jasno od predsednika Crne Gore tražili 19. septembra da dâ mandat Miodragu Lekiću. Poslali smo mu i dopis sa 41 potpisom, ali on nije želio da ispuni svoju ustavnu obavezu, nego je odustao od ispunjavanja vlastite dužnosti“, ističe Mandić.

On je izrazio očekivanje da će Đukanović u roku od tri dana potpisati Zakon o predsedniku i da saglasno Ustavu i zakonu dâ mandat onome ko ima podršku parlamentarne većine.

„Parlament se nalazi na pola mandata, dok je predsedniku Crne Gore ostalo još samo nekoliko meseci do kraja mandata. Parlamentarna većina traži i ima pravo na to da konstituiše vladu onako kako to predviđaju demokratski standardi“, podvlači Mandić.

Predsednik NSD je podsetio da je Crna Gora prvi put demokratskim putem promenila vlast 30. avgusta 2020. godine. Međutim, nakon te velike pobede, kako kaže, neki ljudi su počeli brutalno da se mešaju u unutrašnje stvari zemlje.

„Svi smo time bili zaprepašćeni jer držimo da je Crna Gora država koja ima svoja pravila, Ustav, zakone. Ođednom su se mnogi iz ambasada razmileli od stranke do stranke kako bi objašnjavali kakvu bi to trebalo vladu da ima Crna Gora, ko može, a ko ne može u nju. Pa kada su sastavili prvu vladu, ista ta grupa činovnika se potrudila da prepakuje i drugu vladu, koja bi bila podržana od opozicije“, kaže Mandić.

Jedan od lidera DF je izrazio čuđenje za entuzijazam kod određenih ljudi koji su dva puta promašili u svojim savetovanjima suprotnim demokratskim standardima i principima.

„Oni nastavljaju sa takvim nedozvoljenim ponašanjem i ovaj put, tražeći nam da Skupština ne treba da radi svoj posao i da donosi zakone na osnovu kojih se vlada u Crnoj Gori“, zaključio je Mandić.

(Tanjug)

