Mandić: Završne reči ćemo izneti sami, bez odbrne

PODGORICA – Lideri opozicionog Demokratskog fronta, Andrija Mandić i Milan Knežević ne žele da u postupku za pokušaj terorizma na izborni dan 2016. završnu reč iznosi njihova odbrana, već će to uraditi sami.

To važi i za optuženg vozača Mihaila Čađenovića.

Mandić je rekao da će oni, kao optuženi u ovom postupku sami iznositi završne reči, čiji je početak bio planiran za sredu, ali je dva puta odlagano, paje naredno zakazano za utorak, 19. marta.

“U ime svih nas koji učestvujemo u ovom procesu želim da zahvalim advokatskom timu i da izrazim zadovoljstvo što smo imali tako vrhunske profesionalce i dobre ljude koji su nam pomogli da raskrinkamo optužnicu. Čađenović, Knežević i ja ćemo se braniti sami, to ne znači da otkazujemo punomoćje našim advokatima, jer nećemo više pronaći ovakve profesionalce“, rekao je Mandić na konferenciji za novinare.

Mandić je ponovio da je jasno da je ovaj proces montiran, te da znaju kakva je odluka što se tiče veća.

Advokat Radosavljević je poručio da su i dalje njihovi advokati, ali i da su napustili sudnicu, jer nisu imali drugi izbor.

Njegov kolega Miroje Jovanović je istakao da se 25. jula prošle godine dogodilo ono što su očekivali da će opredeliti ovaj proces, te da je tada, potvrđen status svedoka saradnika čoveku koji je psihički bolestan.

Jovanović je istakao da se u sudnicu, u ovoj fazi, ne mogu vratiti.

“Mandić, Knežević i Čađenović će se vratiti, ali mi kao advokati pred one tri osobe, koje se lažno predstavljaju kao sudije, se vraćati nećemo”, naglasio je Jovanović.

Advokat Dražen Medojević je dodao da se tri meseca saslušavao kontroverzni svjdok saradnik Saša Sinđelić, i objasnio da su uložili ogroman napor da izdrže napad na njihovu inteligenciju.

“Smisao dokaza je bio da se on sprovede pre davanja završnih reči i to zakon o krivičnom postupku dozvoljava. Kada to sud nije prihvatio nismo videli smisao daljeg angažovanja u postupku. I pored toga što smo uložili ogroman trud u pisanje završnih reči, mi ćemo te završne reči našim branjenicima proslediti i nadamo se da će im koristiti. Želimo im sreću, i dalje smo njihovi branioci i svesni smo njihove nevinosti”, kazao je Medojević, preneo je podgorički portal CdM.

(Tanjug)