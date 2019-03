Manje važno ko posreduje, bitno doći do dogovora BG i PR

BRISEL, 14. marta ( Tanjug) – Dok se predstavnici EU, SAD i delegacije zemalja članica smenjuju u Beogradu i Prištini, a konsultuju i druge velike sile, iz Centra za evropsku politiku u Briselu ( EPC) poručuju da je manje važno ko je posrednik u tom dijalogu od toga da se dođe do dogovora o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.

”Smatram da je manje bitno ko će da uspe da dovede dve strane do rešenja, sve dok imamo rešenje”, kaže za Tanjug analitičarka EPC Korina Stratulat.

Zadužena za Zapadni Balkan i proširenje, Stratulat ocenjuje da EU trenutno nema rešenje i da improvizuje u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine

”Postoji želja i interes EU da dovede dve strane do rešenja ovog pitanja. Istovremeno, nivo iskustva, ekspertize i kreativnosti EU je na testu. Dijalog se video kao način za rešavanja problema, ali je pokazao i svoje limite”, navodi Stratulat.

Ona ovakav stav objašnjava činjenicom da, iako je tokom godina briselskih razgovora došlo do određenog napretka i sporazuma, ono čega i dalje nema jeste primena dogovorenog, kao ni zajedničke definicije cilja.

”Pretpostavljam da je EU želela da posreduje u razgovorima koji bi doveli do dogovora dve strane o tome šta će biti njihov budući odnos. Tu još nismo. Trenutno imamo različite definicije cilja, a to je nešto što je u rukama Beograda i Prištine da definišu”, kaže Stratulat.

Korina Stratulat postavlja pitanje da li je dijalog, tačnije pokazana ”konstruktivna dvosmislenost i netransparentnost kada su u pitanju ishodi”, pravo i najbolje stredstvo za finalizaciju dogovora Beograda i Prištine.

”Razumem razloge zbog kojih EU insistira na dijalogu i traži načine, jer je u pitanju važna tema, ali mislim da nema jasnu viziju i poruku o tome kako doći do rešenja. Ako predsednik Tramp reši ovo pitanje – bravo za njega. Verujem da bi on želeo da bude deo uspešne priče, ukoliko dve strane postignu sporazum”, smatra Stratulat.

Ona međutim insistira na stavu da je, bez obzira koliko se EU ili bilo ko sa strane trudio da pomogne, prvenstveno na Srbiji i Kosovu da nađu rešenje za svoje razlike i probleme.

”A tu se postavlja pitanje volje, da li je pravo vreme za to, i mnoga druga pitanja imaju uticaj na to kako se dve strane ponašaju”, ocenjuje Korina Stratulat.

Na pitanje Tanjuga kako vidi izjave o mogućem skorom postizanju sporazuma i, gotovo istovremeno, da su dve strane ”miljama daleko” od dogovora, analitičarka Centra za evropsku politiku kaže da dođaji govore u prilog tome da se dve strane ”više udaljavaju, nego približavaju”, a da se sa druge strane na zna šta se dešava ”iza zavese”.

”Može biti da sutra saznamo da su sve dve strane dogovorile, a može biti da ćemo na to da čekamo još mnogo godina“, kaže ona.

„Lično smatram da je komplikovano za političare sa obe strane da trenutno napreduju ka dogovoru. Za Kosovo konačni dogovor bi otklonilo njihov najveći izgovor zašto se ne bave stvarnom reformskog agendom. A, zašto bi Srbija sada to uradila kada bi dogovor mogla da to iskoristi na kraju pristupnog procesa kao značajni ”kec iz rukava” u procesu ratifikacije pristupnog ugovora? Ne kažem da političari tako zamišljaju, ali to može biti još jedan detalj u procesu postizanja sporazuma Beograda i Prištine”, zaključuje Stratulat.

(Tanjug)