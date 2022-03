Mariupolj: Ruski novinari i kineski kolega pod granatama

MARIUPOLJ – Grupa ruskih novinara i kineski izveštač našli su se danas pod artiljerijskim granatama u Mariupolju, ali na sreću niko od njih nije povređen.

Kako je javio je dopisnik TAS S, on je sa kolegama hodao ulicom kada su čuli eksplozije.

„Kolege su videle eksplozije ispred nas i desno od nas. Bilo je nekih šest do osam eksplozija. Najbliža granata pala je na zemlju nekih 50 metara od nas. Ulicu je prekrila prašina. Mi smo pali na zemlju, a oni su otpuzali do podruma najbliže kuće. Sačekali smo da se granatiranje završi i nastavili da radimo“, rekao je on.

Pored novinara TAS S-a, u gupi su se nalazili novinar RT, Izvestija, stringeri i kineski novinar, koji je povredio ruku kada je skočio u sklonište.

(Tanjug)

