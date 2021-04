Masakr u Indijanapolisu, najmanje osmoro mrtvih, napadač se ubio (video)

U pucnjavi u američkom gradu Indijanapolisu u četvrtak kasno uveče po lokalnom vremenu u prostorijama kompanije Fedeks, najmanje osam lica je pogođeno, a napadač se ubio, javlja AP.

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021