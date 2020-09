Mask kratko i jasno o Bilu Gejtsu: „On nema pojma“

Tehnološki moguli Bil Gejts i Ilon Mask retko govore jedan o drugom direktno, mada se zna da o mnogim stvarima ne misle isto. Međutim, ovaj put je Mask odlučio da odgovori korisniku Tvitera koji ga je upitao šta misli o jednoj Gejtsovoj izjavi.

Gejts je, nedavno, govorio o električnim vozilima i budućnosti korišćenja energetskih resursa.

On smatra da bi jeftinije i kvalitetnije baterije učinile električna vozila, kako pristupačnijim, tako i primamljivijim za kupce, ali je istovremeno istakao kako sumnja u to koliko bi dugo mogle da traju baterije koje napajaju tako velika vozila, naročito na dužim putevima.

​„Električna energija je u redu kada su u pitanju manje distance, ali treba nam neko drugo rešenje za velike automobile koji putuju dugo. Koliko god da napreduje tehnologija pomoću koje se baterije prave, pitanje je koliko su u takvim situacijama praktična električna vozila“, izjavio je Gejts, prenose mediji.

He has no clue

— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020