Medinski: Pregovori sa UKR teski i spori, RUS zeli mir

MOSKVA – Pregovori sa Ukrajinom su teški i spori, ali Rusija iskreno želi mir što je pre moguće, izjavio je danas član ruske delegacije Vladimir Medinski, javlja Interfaks.

„Pregovori su teški, odvijaju se sporo. Naravno, voleli bismo da se sve to odvija mnogo brže, to je iskrena želja ruske strane. Želimo da dođemo do mira što je pre moguće“, poručio je Medinski, prenosi agencija Rojters.

Kako je dodao Medinski, „potrebna nam je mirna, slobodna, nezavisna Ukrajina, da nije članica vojnih blokova i NATO“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.