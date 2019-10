„Međunarodna pobuna“ – klimatski protesti u 60 gradova

BERLIN – Aktivisti pokreta „Pobuna protiv istrebljenja“ blokirali su danas glavne ulice u Berlinu, Amsterdamu, Londonu, zahtevajući novu politiku za zaštitu klime.

Ovo je, kako su saopštili organizatori, sam početak serije protesta koji su planirani u 60 gradova.

Oko 1.000 ljudi blokiralo je u Berlinu kružni tok u sredini parka Tirgarten, a pojedini članovi pokreta su uspostavili kamp ispred kancelarije Angele Merkel.

Oni izražavaju nezadovoljstvo zbog klimatskog paketa vlade nemačke vlade.

Ove proteste aktivisti pokreta „Pobuna protiv istrebljenja“, poznatog i kao „XR“ nazvali su „međunarodnom pobunom“.

Na stotine demonstranata blokiralo je glavni put ispred Rijksmuzeja u Amsterdamu, gde su podigli šatore.

Demonstracije su održane uprkos tome što su gradske vlasti zabranile aktivistima da se okupljaju na ulici. Demonstranti su, takođe, ignorisali pozive policije da se premeste na obližnji trg.

Jedna od učesnika protesta Ele van Zeland rekla je za holandski „NOS“ da se grupa neće pomeriti sve dok vlada ne ispuni svoje obaveze.

Šef kabineta Merkelove, Helge Braun, kritikovao je taktiku pokreta.

U Londonu je za vikend uhapšen 21 aktivista „Pobune protiv istrebljenja“, ali oni ni danas ne odustaju od protesta.

„Sve nas zanima zaštita klime i klimatski ciljevi iz Pariza su u tome naš standard. Ako demonstrirate protiv toga ili za to, to je u redu, ali ukoliko najavljujete opasne akcije što se tiče saobraćaja ili slično, onda to nije u redu“, rekao je Braun za tv ZDF.

(Tanjug)