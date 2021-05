Medojević traži saslušanje zbog šverca cigareta

PODGORICA – Jedan od lidera vladajućeg Demokratskog fronta Nebojša Medojević, podneo je predsedniku Odbora za bezbednost i odbranu Skupštine Crne Gore inicijativu za kontrolno saslušanje premijera, direktora Uprave policije i šefa ANB-a povodom ponovnog pokretanja šverca cigareta.

Medojević navodi da je u januaru u Crnoj Gori kroz legalne tokove prodato samo 27,4 tone cigareta.

“Ako se zna da je prosečna potrošnja cigareta od 100 do 110 tona, čak i student prve godine ekonomskog fakulteta može lako izračunati da je na ulicama prodato čak 75 do 85 tona cigareta i da je državni budžet oštećen za 7,5 do 8,5 miliona evra, za samo jedan mesec”, naveo je Medojević.

On kaže da je prošle sedmice nastavljen šverc cigareta preko Luke Bar, dominantno preko Albanije i tzv. Kosova.

Medojević tvrdi da je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić u bliskim i rodbinskim i prijateljskim vezama sa glavnim operativcem šverca cigareta klana iz Granda, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)

