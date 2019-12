Medvedev: Nema planova o zabrani Jutjuba u Rusiji

MOSKVA – Ne postoje planovi da se zabrani Jutjub, platforma za deljenje video-sadržaja u Rusiji, rekao je danas ruski premijer Dmitrij Medvedev u godišnjem intervjuu za 20 ruskih televizijskih kuća.

„Niko ne planira da zabrani bilo šta i Jutjub će nastaviti da operiše (u Rusiji). Oni koji zarađuju na Jutjubu i dalje će moći da to čine, mada to ne zavisi od vas, već od politike Jutjuba“, rekao je on, odgovarajući na pitanje blogerke Anastasije Mejeve.

Kako je dodao, Jutjub ima striktna pravila o autorskim pravima, kao i ona o poslovnim ugovorima i drugim aspektima komercijalizacije Interneta, rekao je Medvedev, prenosi TAS S.

(Tanjug)