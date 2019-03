Mej: Bez podrške u parlamentu nema trećeg glasanja za Bregzit

LONDON – Britanska premijerka Tereza Mej je izjavila danas da još uvek nema dovoljnu podršku kako bi po treći put iznela svoj predlog sporazuma o Bregzitu pred britanski parlament, kao i da će sa poslanicima nastaviti razgovore u cilju dobijanja njihove podrške.

„I dalje verujem da je ispravan korak napred da Velika Britanija napusti EU što je pre moguće sa dogovorom, a sada je to 22. maj“, rekla je Mej u danas u parlamentu, prenosi Rojters.

„Ali sa velikim žaljenjem moram da zaključim da, kako stvari stoje, još uvek nema dovoljno podrške u Donjem domu kako bi sporazum vratili pred poslanike za ovo treće značajno glasanje“, naglasila je britanska premijerka.

Mej je morala da odloži prvobitni datum napuštanja EU zakazan 29. marta zbog blokade u britanskom parlamentu.

Velika Britanija treba da napusti EU 22. maja ako predlog premijerke bude ove nedelje odobren u parlamentu.

Ako se to ne dogodi Britanija će imati rok do 12. aprila da ponudi novi plan ili da se odluči da napusti EU bez sporazuma, a to bi moglo dovesti do velikih ekonomskih previranja, zaključuje agencija

(Tanjug)