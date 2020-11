Mekalister: Tramp podriva integritet izbora u SAD, sve strane da prihvate rezultat

Zvaničnik Evropskog parlamenta Dejvid Mekalister optužio je danas predsednika SAD Donalda Trampa da podriva integritet američkih izbora, uz ocenu da je to potez bez presedana.

Mekalister, predsedavajući Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta (AFET), naveo je da je „od ključne važnosti“ da i republikanci i demokrate u SAD prihvate rezultat izbora koji bude utvrdjen nakon prebrojavanja svih glasova i „da ne bude daljih turbulencija“.

„Ono što je predsednik SAD uradio je potez bez presedana. Ne možete lišiti gradjane SAD prava da glasaju, ne možete proglasiti sebe pobednikom izbora dok je brojanje glasova u toku“, rekao je Mekalister u video poruci.

On je dodao da „svaki pokušaj da se podrije integritet demokratskih izbora ozbiljno narušava društvenu i političku klimu“.

„Verujem da je pravni sistem SAD, sistem kočnica i ravnoteža, dovoljno snažan da osigura da svaki glas bude izbrojan na legitiman način. Svako ko je odgovoran treba zaista da bude veoma pažljiv kada nešto izjavljuje“, kazao je Mekalister.

On je naveo da izbori u SAD „još nisu jasno odlučeni“ i da je važno istaći da su svi glasovi važni.

„Za trenutak jednostavno moramo da ostanemo strpljivi i da čekamo da neke savezne države završe brojanje glasova. Jedna stvar je važna na ovim izborima, a to je da su svi glasovi važni. To znači da će svi glasovi biti izbrojani i tada ćemo dobiti rezultat ove još jednom napete trke u SAD. Pre ili kasnije ishod će biti jasan“, rekao je Mekalister.

On je kazao da je sada „prosto potrebno čekati“, da je potrebno strpljenje.

„Moramo da se oslonimo na američke institucije, to je snažna demokratija. Amerikanci su imali iskustva sa tesnim rezultatima predsedničkih izbora. Svaki glas je važan, ali može da bude važan tek kada se uračuna“, naveo je predsedavajući AFET-u.

On je kazao da su transatlantski odnosi izuzetno važni za EU, da svi u Uniji žele „najbolju moguću saradnju“ sa SAD i da „veruje da će odnosi biti poboljšani“.

Mekalister je rekao da je predsednički kandidat demokrata Džozef Bajden „neko kome je stalo do poverenja, do pouzdanosti, do predvidivosti američke politike“.

„On je pobornik multilateralne saradnje, želi da formira saveze demokratskih zemalja i da ojača i reformiše medjunarodne organizacije, a ne da ih oslabi ili uništi“, kazao je Mekalister.

Naveo je da EU i SAD imaju dosta zajedničkog, ali da će u transatlantskim odnosima i dalje biti izazova u oblasti trgovine, bezbednosti i odbrane.

„Nećemo se uvek slagati, ali pobeda Bajdena će biti podsticaj za transatlantske odnose. Ako Tramp ostane predsednik, pretpostavljam da ćemo videti dosta onoga što smo videli od 2017. godine. Znamo šta možemo da očekujemo, ali i šta ne možemo da očekujemo od njega. Transatlantski odnosi su u vreme njegovog mandata stavljeni na stres-test kakav nismo videli u poslednjih 70 godina“, dodao je Mekalister.

Pobednik predsedničkih izbora još nije poznat pošto je razlika izmedju Trampa i Bajdena mala, a u nekim saveznim državama još traje brojanje glasova pristiglih putem pošte, kako je glasalo više od 65 miliona birača. Takodje, neke savezne države su propisale da su važeći i listići koji poštom stignu nakon izbornog dana, a oni se moraju sačekati zbog tesnog rezultata i mogućeg uticaja na ishod izbora.

Tramp je optužio demokrate za kradju izbora, ne navodeći nijedan dokaz, i najavio osporavanje rezultata pred Vrhovnim sudom SAD.

Predsednik SAD je juče izjavio da je u mnogim ključnim državama imao solidnu prednost tokom izborne noći, ali da je ona onda počela „magično da nestaje“.

Razlog za to je što se u nekim ključnim državama kao što su Pensilvanija, Viskonsin i Mičigen, poslednji broje glasovi poslati poštom, medju kojima Bajden ima ubedljivu prednost, ponegde i veću od 75 odsto.

(Beta)

