Melnik: Merkel bi mogla da bude posrednik

MINHEN – Ambasador Ukrajine u Nemačkoj Andrij Meljnik smatra da bi bivša nemačka kancelarka Angela Merkel mogla da posreduje u sukobu Rusije i Ukrajine.

„Nažalost Merkel je očigledno odlučila da se ne meša u dnevnu politku. Ako bi osetila potrebu da može da nam pomogne, da završimo ovaj đavoljski rat, dobrodošla je, posebno zato što je negovala decenijama odnos poverenja sa Vladimirom Putinom“, objasnio je Melnik u intervjuu nemačkom dnevniku „Merkur“.

On je, na pitanje da li postoji šansa da se dođe do rešenja putem pregovora, kazao da se svaki rat okončava za pregovaračkim stolom i da ruska agresija nije izuzetak.

„U ovom trenutku su šanse za tako nešto veoma male. Putin nije do sada želeo da razgovara sa predsednikom Ukrajine. Svi napori za posredovanjem, i uz nemačko posredovanje, su bili neuspešni. To za nas znači da će Putin biti otvoren za pregovore samo ako mu na ratnom polju budemo pokazali granice“, podvukao je on.

Melnik, koji je poznat po kritici nemačke vlade, rekao je da je ohrabren odlukom o isporuci teškog naroužanja.

Dodao je, međutim, da je tužan zbog realizacije.

Podsetio je da je Ukrajina zahteve za isporuku oklopnih vozila „Leopard“ i „Marder“ podnela pre tri nedelje, a da još uvek čeka na zeleno svetlo nemačke vlade.

„Ne želimo samo stare sisteme naoružanja. Ovaj rat se može dobiti samo ako budemo dobili i moderno nemačko naoružanje, i to bez odlaganja“, poručio je on.

S tim u vezi je zamolio kancelara Olafa Šolca da održi krizni sastanak sa predstavnicima nemačke namenske industrije.

(Tanjug)

