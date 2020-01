Menja li se spoljna politika Rusije nakon smene Vlade?

Spoljna politika Ruske Federacije neće se promeniti nakon smene Vlade, izjavio je zamenik ministra inostranih poslova te zemlje Sergej Rjabkov.

„Smatram da niko ne treba ni da sumnja u to da će se spoljna politika Rusije, koja se sprovodila do danas, sprovoditi i ubuduće. U našoj zemlji spoljnu politiku opredeljuje predsednik, time je rečeno sve“, istakao je on.

Rjabkov je naveo i da ruska spoljna politika uživa veliki autoritet u međunarnodnoj zajednici, te da se prema inicijativama Moskve mnoge države sveta „odnose sa velikom pažnjom“.

„Spoljna politika Rusije jača poziciju Moskve u svetu, a ujedno i osigurava interese ruskih državljana i doprinosi razvoju zemlje. Tako će biti i ubuduće, u to ne sumnjam“, zaključio je on.

Podsetimo, Komentarišući raspuštanje Vlade Rusije, portparolka Stejt departmenta SAD Morgan Ortagus je izjavila da Vašington pomno prati sva dešavanjima u Moskvi i da se nada da će to dovesti do promene u spoljnoj politici Rusije.