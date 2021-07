Merkel optimista u vezi trajnog rešenja za Severnu Irsku

LONDON – Nemačka kancelarka Angela Merkel je izrazila danas optimizam da će tromesečno produženje grejs perioda za izvoz određenih mesnih proizvoda iz Britanije u Severnu Irsku, omogućiti dovoljno vreme za pronalaženje trajnog rešenja za ovo pitanje.

„Dobra je vest da je to produženo za tri meseca i za to vreme bi trebalo biti moguće pragmatično rešenje ovog pitanja. Optimistična sam da će to biti moguće“, izjavila je Merkel na zajedničkoj konferenciji za novinare sa britanskim premijerom Borisom DŽonsonom, a prenosi agencija Rojters.

Jonathan Buckmaster//Pool Photo via AP

(Tanjug)

