Mesić o Kitarović: Građani HR to nisu zaslužili

ZAGREB – U delu hrvatske javnosti ne jenjavaju reagovanja na predizborni istup aktuelne predsednice Kolinde Grabar Kitarović, u nedelju u Osijeku, a nekadašnji predsednik Stipe Mesić kaže da misli da je ona u kampanji sama sebi bila najveći neprijatelj, dok su je neki IT stručnjaci zamiolili da im ne vređa inteligenciju.

Upitan da li je video osiječki istup, Mesić je za zagrebačku N1 tv rekao:“Nažalost“.

„Ovo u Osijeku sada je prevršilo svaku meru, to nema s ničim nikakve veze“, rekao je Mesić i dodao da ga to i nije baš previše iznenadilo.

Mesić misli da građani u Hrvatskoj to nisu zaslužili.

Portal Index piše da je Grabar-Kitarović u Osijeku na predizbornom skupu održala govor o kojem će se sasvim sigurno pričati godinama.

U nizu neobičnih izjava posebnu pažnju privukla je ona o “otvaranju radnih mesta”.

Prema njenom planu, ljudi iz Hrvatske biće poslati na obuku u inostranstvo, nakon čega će “preko interneta” raditi za strane kompanije, i to za platu od 8.000 evra.

Nakon toga je, piše portal, jedna IT -jevka s Grobnika pisala predsednici i preklinjala je da prestane da im vređa razum.

„Tvrdim da se to može jer već imam dogovore s nekim državama, da nam Hrvati odu na obuku negde drugde i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam hiljada evra. Zamislite što to znači za naše mlade“, rekla je u nedelju Grabar Kitarović.

Za Marka Barića, direktora Typeqasta, IT firme koja svakog meseca zapošljava pet do 10 novih stručnjaka, ova izjava Grabar-Kitarović je puna nelogičnosti.

“U njenoj izjavi ima više stvari koje su po meni pogorešne. Na primer, država ne može ugovarati kolika će kome biti plata, nego je to stvar tržišta i onda kad predsednica kaže koliku će neko imati platu – to je potpuno pogrešno. Te njene izjave imaju toliko nelogičnosti. Sama činjenica da se predsednica u kampanji razbacuje takvim izjavama je pogrešna, ali prosečan Hrvat koji je ekonomski nepismen to vrlo lako može ‘popiti’”, kaže Barić.

(Tanjug)