Meštani pronašli uginulog delfina na obali

IGALO – Na plaži u Igalu meštani su pronašli uginulog delfina, a prema saopštenju Instituta za biologiju mora u Kotoru, reč je najverovatnije mlađoj jedinki dobro delfina (Tursiops Truncatus).

To je kljunasti delfin, najpoznatiji i najčešće viđen, a kako se navodi uzrok smrti nije poznat, ali da može biti da je povezan sa nevremenom od prethodnih dana u tom regionu.

„Igalo je na udaru juga pa stoga razlog više što je jedinka na tom mestu dospela do kopna. Moguće je i da je jedinka uginula na otvorenom moru i da je more samo izbacilo na to mesto u zalivu“, kažu iz Instituta.

Uzrok smrti, kako navode, može biti i neko obolenje, ili da se mladi delfin prethodno prethodno zapetljao u mrežu ili je imao neku drugu vrstu ozlede, a moguće je da se kao mlađa jednka, jednostavno nije dovoljno spretno odbranila od nevremena koje je zadesilo Crnu Goru i region ovih dana.

Iz Instituta navodekako je preneoi portal RTCG, da su delfini stalni stanovnici Jadrana, da su brojni kako u zalivu tako i na otvorenom.

(Tanjug)

