Meteorolozi: Stiže pakao, Evropa obara temperaturne rekorde

BRISEL – Evropa se našla na udaru toplotnog talasa, a meteorolozi predviđaju da bi u velikom delu kontinenta mogli da budu oboreni istorijski rekordi u visini temperature.

Kako navodi hrvatski sajt Index, pozivajući se na sciencealert.com, očekuje se da će toplotni talas dostići svoj vrhunac od danas do petka kada se u oblasti od Španije do Poljske predviđaju temperature za 11 do 17 stepeni Celzijusa više od uobičajenih, odnosno od 35 do 40 stepeni.

U pojedinim mestima će biti i toplije, posebno u gradovima, gde efekat „urbanog ostrva toplote“, povećava temperature zbog asfalta i betona.

Najviše temperature očekuju se u zapadnoj i srednjoj Evropi, a španski meteorolog Sivija Laplana upozorila je na Tviteru da „stiže pakao“.

U Madridu se predviđa da će se u petak živa zaustaviti na 40,6 podeoku Celzijusove skale, što će biti najviša temperatura ikada zabeležena u tom gradu.

Slične temperature mogu se očekivati i u Parizu, a finski meteorolog Mika Rantanen rekao je da kompjuterski model za Francusku predviđa vrućinu nezabeleženog intenziteta za jun.

Francuski meteorolog Žijaume Voznika naveo je na Tviteru da će Francuska u petak najverovatnije zabeležiti novi temperaturni rekord od 45 stepeni Celzijusa, čime će oboriti onaj iz 2003. godine od 44,1 stepeni Celzijusa.

U Berlinu se u četvrtak očekuju rekordne temperature, a u Potsdamu će biti za dve stepena toplije nego ikad.

Klimatolog sa Univerziteta u Potsdamu Štefan Ramštorf naveo je na Tviteru da su toplotni talasi „tihe ubice“ i podsetio da je u takvom talasu 2003. godine stradalo oko 70.000 ljudi u Evropi.

On je dodao da je prošle godine, zbog visokih temperatura tokom leta u Nemačkoj, umrlo najmanje 1.000 osoba.

U Ženevi se danas i u četvrtak očekuje 37 stepeni Celzijusa, a u Kopenhagenu više od 30 stepeni Celzijusa.

Osim u Francuskoj, očekuje se da će temperaturni rekordi za jun biti oboreni u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj.

S druge strane, u Velikoj Britaniji i Irskoj neće biti toliko visoke temperature, ali će na pojedinim mestima one dostizati 30 podeok na Celzijusovoj skali, što je znatno više od uobičajenog za ovo doba godine.

I u južnoj Švedskoj i susednoj Danskoj moguće su mestimice temperature od 35 stepeni Celzijusa.

